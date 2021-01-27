Соцсетям назначили штрафы до 4 млн за вовлечение подростков в протесты 23 января

Соцсети оштрафуют за невыполнение предписаний о пресечении призывов к детям участвовать в несанкционированных акциях.

«За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ведомство отмечает, что сервисы проигнорировали требование Генпрокуратуры и своевременно не удалили 170 незаконных призывов. Им будет назначен штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

«Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки», – подчеркивается в сообщении.

Роскомнадзор просит соцсети «воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях».