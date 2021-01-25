Анастасия Ивлеева публично поддержала правозащитный проект "ОВД-Инфо"

Блогер, ведущая развлекательных ток-шоу Анастасия Ивлеева в своем Instagram рассказала, что поддерживает правозащитный проект «ОВД-Инфо», который занимается освещением и оказанием юридической помощи, в том числе тем, кого задержали на различных акциях протеста. На это обращает внимание Znak.com.

Издание также отмечает, что ранее то же самое сделала актриса Александра Бортич, которая не раз выступала с политическими заявлениями. Суммы пожертвований ни одна из них не указала.

Внимание к проекту обострилось на фоне акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, которого заклейменный российскими властями «иностранным агентом» «Мемориал» и представители МВД Хабаровска признали политическим заключенным. В ходе митингов в 112 городах России 23 января были задержаны более 3,5 тысячи человек. Многих из них отпустили без составления протоколов, однако в ряде случаев были возбуждены даже уголовные дела.

Помимо «ОВД-Инфо», перед акциями протеста о материальной поддержке граждан просил и правозащитный проект «Аппология протеста», который также предоставляет своих адвокатов активистам и задержанным на митингах людям.