Павел Деревянко назвал "полнейшим беззаконием" арест Навального и его соратников

Популярный российский актер Павел Деревянко выложил в своем Instagram видео, в котором высказался об аресте политика Алексея Навального и многочисленных задержаниях сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), которые он считает «полным бредом и полным беззаконием». Он признается, что раньше говорить об этом ему мешал страх, но «совесть не позволяет [ему] молчать дальше».

«Я считаю, что то, что происходит с Алексеем [Навальным], с его сторонниками, с его соратниками — это полнейшее беззаконие, это чушь, бред — такого не должно происходить в правовом обществе, в котором, я надеюсь, я живу. Я хочу, чтобы мои дети выросли в стране, где закон это не просто пустая буква», — заявил Деревянко.

По его словам, «беззаконие» творится всю неделю после того, как Навальный прилетел в Москву, но до сегодняшнего дня сказать об этом актеру мешал страх: он опасался потерять «какую-то работу» и рекламные контракты.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».