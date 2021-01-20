В Питере демонтируют памятник востоковеду-расисту

В Петербурге на территории СПбГУ придется демонтировать бюст востоковеда-тюрколога Ахмет-Заки Валиди Тугана. Пресс-служба вуза уже ответила, что не намерена обжаловать требование прокуратуры и оно будет исполнена. Сроки пока не уточнены, пишет Znak.com.

Вопрос о фигуре востоковеда поднимался неоднократно. В 2019 году мать одного из студентов обратилась к университету с критикой: есть исторические свидетельства, согласно которым Ахмет-Заки был завербован польской разведкой в 1929 году. Утверждается, что он выступал пособником немецких нацистов, сторонником «пантюркизма» и поддерживал расовую теорию.

Прокуратура Северной столицы признала, что существование памятника и музея имени Ахмет-Заки на территории вуза противоречит законодательству о предупреждении экстремизма.

«Свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым», – говорится в представлении надзорного ведомства.