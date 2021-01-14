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"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"

Общество
16:56, 14 января 2021

"Срывают маски и кричат": ученица Мессинга рассказала об ужасах "красной зоны"
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube
Ольга Мигунова // стоп-кадр: YouTube

Ольга Мигунова почти месяц сражалась за жизнь и была шокирована поведением больных ковидом.

Знаменитая ученица Мессинга Ольга Мигунова тяжело переболела коронавирусом. Женщина две недели прожелала в реанимации. Обо всех ужасах, которые она перенесла, Ольга рассказала Sobesednik.ru

– Я обратилась за помощью к медикам, когда у меня было 18-ти процентное поражение легких, – рассказывает Ольги. – В больницу меня не положили, стали лечить дома. В результате мое состояние ухудшилось: через неделю я попала уже в реанимацию. Провела там 15 тяжелых дней.

Ольга рассказывает: в «красной зоне» врачам приходится очень непросто. Оказывается, не все пациенты соглашаются выполнять их рекомендации.

– Многие пациенты даже лекарства не пили, которые им давали! – вздыхает Ольга. – Я  это видела собственными глазами. Человек, когда заболевает ковидом, должен верить врачу, который его лечит. И выполнять все рекомендации. Медики говорят: «Надо лежать на животе». А многие переворачиваются на спину или на бок, так как им так удобней. У меня были локти в крови, но я не переворачивалась. Лежала на животе, даже кушать нормально не могла. Пыталась, лежа на животе, хоть немного поесть. Я понимала: переворачиваться на спину или на бок нельзя, потому что легкие должны дышать.

Находясь в реанимации, у многих пациентов начинаются панические атаки. Они не выдерживаются эмоциональных нагрузок и срываются. Наблюдать за этим непросто даже более сильным духом пациентам.

– В красной зоне страх начинается дикий! – уверяет Ольга. – Многие умирают, наверное, не от ковида, а из-за депрессии. Я видела, как люди срывали с себя кислородные маски и кричали: «Мне ничего не надо. Я хочу умереть. Я больше ничего не хочу». Получается, что они сами без сопротивления ложились в гроб.

Мигунова хотела жить, поэтому выполняла все рекомендации врачей. Продолжает она им следовать до сих пор. Занимается дыхательной гимнастикой, много гуляет на природе.

– То, что я осталась жива, означает, что я пока угодна Богу, – продолжает Мигунова. – Значит, я должна принести еще больше пользы людям, вылечить их от многих заболеваний, связанных с центральной нервной системой. С помощью гипноза можно стабилизировать давление, излечить головные боли, панические атаки, кожные заболевания, гинекологические проблемы, сексуальные расстройства, алкоголизм, открыть дорогу в бизнесе, сняв психологические барьеры. Вот именно для этого мне и нужно жить!

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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