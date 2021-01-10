Защита осужденных за госизмену супругов из Калининграда намерена их оправдать

Защита супругов Антонины Зиминой и Константина Антонца, приговоренных Калининградским областным судом к 12,5 и 13 годам лишения свободы за госизмену, подала апелляцию решение и будет добиваться оправдания подзащитных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Зиминой Михаила Баева.

По словам Баева, апелляция была отправлена заказным письмом с уведомлением сегодня. Он также добавил, что защита будет добиваться отмены приговора.

Калининградский областной суд 24 декабря 2020 года признал Зимину и ее супруга Антонца виновными по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Зимина приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей, Антонец — к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 100 тысяч. Супруги свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным.

Антонина Зимина и Константин Антонец были задержаны и арестованы в Москве в 2019 году. ФСБ в начале этого года завершила следствие и предъявила фигурантам обвинение в госизмене в окончательной редакции. В середине мая они были этапированы из московского СИЗО в изолятор Калининграда.

По версии следствия, Зимину завербовали латвийские спецслужбы в 2012 году во время выезда за границу. Позднее она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также, по данным следствия, в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения.

Зимина была директором Балтийского центра диалога культур, где работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.