Правительство Китая ввело новый докдаун в двух городах из-за вспышки COVID-19

Жители двух городов в Китае Шицзячжуань и Синтай в провинции Хэбэй вынуждены не покидать свои дома в течение семи дней после очередной вспышки COVID-19.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Власти приняли решение ввести новый докдаун, так как за последние сутки в провинции Хэбэй было выявлено 137 заразившихся COVID-19 с характерной симптоматикой, а также 197 человек без симптомов, но с положительным результатом теста на коронавирус. По данным университета Джонса Хопкинса, в Китае с начала пандемии коронавирусом заразились 96,5 тыс. человек.