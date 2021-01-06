В Гонконге арестована группа людей, пытавшихся свергнуть парламент автономии

В Гонконге полиция арестовала группу активистов, пытавшихся остановить работу парламента автономии и «свергнуть» его.



Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление секретаря по безопасности Гонконга Джона Ли.



Ранее в Гонконге были арестованы более 50 представителей оппозиции по закону о защите национальной безопасности. Это крупнейшая одновременная серия арестов с момента вступления закона в силу в июне 2020 года.

По данным списка гозеты South China Morning Post, большинство арестованных в июле 2020 года участвовали в кампании «35 плюс» продемократического блока. Целью организаторов кампании было получение большинства мест в законодательном совете (парламенте) Гонконга. Сейчас оно принадлежит представителям партий, ориентирующихся на политику Пекина.

В числе арестованных, по данным агентства AFP и телеканала RTHK,— юрист фирмы Ho, Tse, Wai & Partners, гражданин США Джон Клэнси. AFP со ссылкой на источники в юридических кругах и полиции сообщает, что его подозревают в подрывной деятельности.