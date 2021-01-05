10 дней карантина и лучи-убийцы: как берегут здоровье Патриарха перед Рождеством

В пресс-службе Русской православной церкви сообщили, что традиционное рождественское богослужение Патриарха Кирилла в храме Христа Спасителя в этом году состоится. Но попасть на него можно только по спецприглашениям, это означает, что на литургии в ХХС будут только «свои» и випы.

– Все-таки с людьми в храме служба получается более торжественной, и церковный народ осудит Патриарха, если он и на на Рождество не выйдет из своего затвора, – объясняет протодиакон Андрей Кураев.

Разумеется, Патриарха охраняют от коронавируса. Подойти к нему на службе будет невозможно, если православный, конечно, не президент или премьер-министр — для них сделают исключение.

Прямой доступ к Патриарху имеют только "свои" // фото: Global Look Press

– Священники и епископы, которые будут служить с Патриархом литургию, уже сидят в патриаршей гостинице при Даниловском монастыре на 10-дневном карантине, – открывает секрет Андрей Кураев.

– Думаю, в резиденции Патриарха наверняка стоят излучатели, которые убивают вирусы и бактерии, и ведется наблюдение даже за теми, кто следит за здоровьем Патриарха, – предполагает Кураев.