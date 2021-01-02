В Москве со 2 января подорожала стоимость проезда на общественном транспорте

Со 2 января в общественном транспорте Москвы повысилась стоимость проезда по большинству видов билетов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Сообщается, что разовый билет «Единый» подорожал с 57 до 60 рублей, а на две поездки — со 114 до 120 рублей.

Разовая поездка по карте «Тройка» без записанных на нее абонементов подорожала с 40 до 42 рублей, при поездке «90 минут» — с 62 до 65 рублей. Оплата проезда по банковской карте теперь стоит 46 рублей вместо 44.

Тарифы на безлимитные поездки на 365 дней и 90 дней остались такими же: 19500 и 5430 рублей соответственно. Безлимитный на сутки подорожал с 230 до 240 рублей, на трое суток — с 438 до 455 рублей, на 30 дней — с 2170 до 2245 рублей. Билет на 60 поездок подорожал на 100 рублей — до 2070 рублей.

Стоимость льготных проездных на метро и МЦД для школьников и студентов на один месяц выросла с 405 до 415 рублей, на три месяца — с 1215 до 1245 рублей. Месячный льготный проездной для обучающихся для проезда только на наземном транспорте подорожал на 5 рублей до 270 рублей.