Трамп критикует Сенат, а во Вьетнаме новый штамм ковида. Главное к утру 2 января

Дональд Трамп подверг критике Сенат США, проголосовавший за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенат преодолел вето президента, документ одобрили более двух третей членов верхней палаты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Жаль! Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно», — написал написал Трамп в своем твиттере.

Он также в очередной раз отметил «массовую коррупцию, имевшую место на выборах 2020 года», не позволившую ему победить на выборах.

На востоке Афганистана в провинции Нангархар погибли шесть полицейских в результате засады, устроенной боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в РФ организация). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Сообщается, что местное подразделение полиции в пятницу попало в засаду талибов в округе Батикот, в результате которой шесть полицейских, включая командира, погибли, а еще четыре получили ранения.

В Великобритании каждую неделю в продажу бедут поступать до 2 млн доз вакцины Oxford-AstraZeneca. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Times. «План состоит в том, чтобы обеспечивать препаратом довольно быстро. К середине января запланировано выйти на два миллиона в неделю», — сообщает источник из состава разработчиков вакцины. В среду вакцина Oxford-AstraZeneca от COVID-19 была одобрена британским регулятором в надежде на то, что быстрые действия помогут остановить всплеск инфекций, вызванных в том числе новой формой вируса, обнаруженного в стране.

Тем временем во Вьетнаме произошел первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания. По данным ведомства, мутировавший вариант COVID-19 обнаружили у 45-летней местной гражданки, вернувшейся из Великобритании 22 декабря 2020 года.

С этого года Пенсионный фонд будет рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии. Оповещения будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года. Об этом пишет «Российская газета». «Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», — заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.