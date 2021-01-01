Вакцинальные страсти и легализованные биткоины. Новости к утру 1 января

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от COVID-19 производства компании Pfizer в список рекомендуемых для экстренного использования. Это позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупать препарат для использования в странах третьего мира, пишет «РИА Новости».

Российский фонд прямых инвестиций опроверг публикации в СМИ о том, что Венгрия отказывается от закупки вакцины «Спутник V». По данным РФПИ, медикаменты будут доставлены в страну в течение первого квартала 2021 года, передает ТАСС. Ранее утверждалось, что от вакцины отказались из-за отсутствия мощностей для производства в РФ.

Чиновникам запретили иметь средства в форме цифровых финансовых активов, если они не выпущены в РФ. В том числе это касается биткоинов, передает РЕН ТВ. Центробанком определено, что ЦФА теперь легально могут использовать российские банки и биржи, но при этом расплачиваться этой валютой до сих пор не дозволено.

Великобритания ожидаемо покинула ряды стран Евросоюза. С 1 января начал действовать режим временного применения соглашения.

Также вполне ожидаемо в столице от пиротехники пострадали более десяти человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Известно, что среди пострадавших трое несовершеннолетних.

А в Сочи из-за фейерверка загорелась лесная подстилка в Хостинском районе, пишет Znak.com со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. К 5 утра пламя было ликвидировано.