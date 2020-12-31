Новогодние обращения: Путин сказал о "заразе нацизма", Медведев – о выживании

В своем очередном новогоднем поздравлении россиян президент РФ Владимир Путин не сделал никаких важных заявлений, следует из опубликованного ТАСС текста его речи. При этом он пожелал гражданам здоровья, остановился на вопросах личных отношений, межличностной поддержки и коронавируса.

В начале своего выступления Путин сказал, что год назад «мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах», а представить себе пандемию коронавируса не мог никто. Отметил он также, что эпидемия унесла многие жизни. При этом врачи и медсестры не останавливаются, оказывая помощь даже в новогоднюю ночь. То же относится и к «сотрудникам экстренных служб, нашим военнослужащим в горячих точках за рубежами России, нашим миротворцам и боевым расчетам армии и флота».

Не забыл Путин упомянуть и празднование юбилея победы в ВОВ, отметив, что эпидемия не помешала ему провести летом парад, а ковид он сравнил с «заразой нацизма»:

«Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг — с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы»

Социальных или политических вопросов Путин в обращении не коснулся: не сказал про цены, поправки к Конституции или серию подписанных накануне законов, упомянув лишь, что для некоторых год был связан с «материальными сложностями».

Глава государства выразил уверенность в том, что в будущем году «мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь», а россиян сравнил с «большой семьей»: «Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом, наступающем, 2021 году!»

Свое поздравление опубликовал и заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент Дмитрий Медведев. Он признал год «очень трудным» и сообщил, что «в какой-то момент» в обществе «всерьез задавался вопрос» — «сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить».

Кроме того, Медведев, в отличие от Путина, сказал, что в РФ «не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными».

Бывший президент также отметил, что раньше слова о здоровье и счастье в поздравлениях произносились «как-то по привычке, в них не вкладывали какого-то особого глубокого смысла» — «сейчас эти фразы уже не будут дежурными», добавил он.