Умер офицер британской разведки, работавший на СССР, Джордж Блейк

«Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка», — сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов. Знаменитый разведчик умер в возрасте 98 лет.

Британский офицер разведки MI6 Джордж Блейк после Второй мировой войны вербовал агентов для британских спецслужб в Восточной Европе. Позже он попал в плен в Северной Корее, где стал убежденным коммунистом, пишут «Известия».

Спустя какое-то время он был предан польским разведчиком, а затем осужден на закрытом суде на 42 года тюрьмы, но ему удалось сбежать. Сначала он был переправлен в ГДР, а после в СССР. Советскому Союзу он передал наибольшую часть данных о завербованных им агентах MI6.

Блейк утверждал, что перешел на сторону СССР по убеждениям и не считает себя предателем.