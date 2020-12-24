Пророчества Ванги на 2021 год: катаклизмы, болезнь Трампа, "красные деньги"

К предсказаниям знаменитой болгарской провидицы бабы Ванги, несмотря на то, что она скончалась без малого четверть века тому назад, многие все еще относятся с особым вниманием. Дело в том, что некоторые из ее предсказаний, как считают сторонники этой теории, на самом деле сбываются. Впрочем, многое здесь зависит от принципов трактовки. Как бы там ни было, сегодня предсказания Ванги о будущем человечества продолжают публиковаться, а многие находят в них очень важные, если не ключевые знаки.

К примеру, не так давно было опубликовано еще одно предсказание болгарской провидицы, которое касается наступающего 2021 года. Оказалось, что в нем тоже хватает тревожных посланий. К примеру, согласно одной из трактовок, Ванга предсказала президенту США Дональду Трампу «загадочную болезнь». Кроме того, как пишет британский таблоид Mirror, предсказательница пророчит, что мир будет захвачен драконом и «красными деньгами».

Отмечается, что 45-й президент США Дональд Трамп перед уходом из Белого дома заразится какой-то «загадочной болезнью», которая сделает его глухим и вызовет травму головы. Из положительных предсказаний называют долгожданное открытие учеными лекарства от рака. «Придет день, когда рак будет скован железными цепями», — именно эту фразу Ванги трактовали в пользу вероятности подобного открытия.

Есть и еще одно высказывание слепой болгарской вещуньи, согласно которому в 2021 году «объединятся три великана, у многих людей будут красные деньги». Трактовать эти слова можно по-разному, однако специалисты полагают, что под «тремя великанами» Ванга имела ввиду Китай, Индию и Россию, а под «красными деньгами» — купюры в 5000 рублей и 100 юаней. Обе эти банкноты, как известно, красного цвета.

Нашли в ее предсказаниях на 2021 год и перспективы скорого перехода на альтернативные источники энергии. «Перестанут производить бензин, а поезда полетят с помощью солнечного света», — данная фраза навела расшифровщиков на такие мысли.

А вот экономика Европы, согласно тем же предсказаниям, окончательно рухнет, в то время как исламисты продолжат нападения и теракты в странах Европейского Союза. Кроме того, мир продолжит страдать от бедствий и катаклизмов. Наконец, в 2021 году пророчество грозит миру захватом, причем, захватит его некий «сильный дракон». Многие сразу же предположили, что под этим определением стоит понимать Китай, тем более что Поднебесная в последние годы стала мировым рекордсменом по темпам экономического и технического развития, а также по наращиванию своей военной мощи.