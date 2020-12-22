Стало известно, как бывший сенатор Фархад Ахмедов прятал свое имущество от экс-супруги, чтобы не выплачивать ей присужденное судом, и как сын помогал ему в этом.

В Лондоне продолжается судебное разбирательство между экс-супругой миллиардера и бывшего сенатора от Краснодарского края Фархада Ахмедова Татьяной и ее собственным сыном Темуром. Она подозревает сына в том, что он помогал отцу прятать от нее имущество и деньги на общую сумму почти 600 миллионов долларов, причитающиеся по решению английского суда после развода в 2016 году. За четыре года, прошедшие с момента вынесения решения, ей удалось взыскать с бывшего мужа всего лишь семь миллионов долларов, при этом добровольно он не заплатил «ни пенни».

Сам Фархад Ахмедов считает, что решение лондонского суда незаконно — якобы супруги развелись гораздо раньше, а именно в Москве в 2000 году. Однако документ, который его юристы представили в суд в подтверждение этого, вызвал сомнения в подлинности, и решение было оставлено в силе.

В ходе слушаний публичными стали показания свидетелей, а также большая часть переписки Ахмедова с сыном Темуром и юристами, проливающие свет на то, как именно он выводил свои активы из зоны досягаемости британского правосудия и прятал их от экс-супруги. Копии документов есть в распоряжении «Собеседника».

Состояние Фархада Ахмедова на момент развода включало в себя супер-яхту Luna, купленную у Романа Абрамовича примерно за 300 миллионов долларов, коллекцию современного искусства, оцененную почти в 150 миллионов долларов, 650 миллионов долларов на счетах в швейцарском банке UBS, а также личный самолет и дорогую недвижимость в разных странах.

Как следует из раскрытой по решению суда переписки Фархада Ахмедова с юристами, целью его стратегии было сделать так, чтобы у него формально не было «ни гроша», и супруге ничего бы не оставалось, как согласиться на развод на его условиях. «Он хочет отрезать ей яйца… развестись и быть свободным человеком», – передавал мечты отца его сын Темур.

Судя по переписке, первоначальный план, осуществление которого началось в 2015 году, включал в себя перевод всех активов экс-сенатора из Европы и с Бермудских островов в юрисдикцию стран Персидского залива, например, Катара или Арабских Эмиратов. Шариатские суды в этих странах традиционно встают на сторону мужа в бракоразводных процессах.

В дальнейшем предполагалось договориться с одним из местных банков, чтобы использовать яхту, самолет, недвижимость и коллекцию искусства в качестве залогов по якобы выданным структурам Ахмедова кредитам. В таком случае юристам экс-жены пришлось бы судиться в арабских странах не с Ахмедовым, а с местными банками, и за имущество, которое формально находилось бы у них в залоге. Их шансы на победу были бы близки к нулю.

Однако в итоге ни один из ближневосточных банков не согласился участвовать в такой авантюре, так как в случае ее раскрытия по их репутации был бы нанесен серьезный удар. Как следует из переписки Ахмедова-старшего с сыном, это его серьезно расстроило и создало реальную угрозу для ареста имущества на фоне приближающегося решения суда в начале 2016 года. Тогда стратегией Фархада Ахмедова, как следует из переписки Темура с юристами, стало «дать четкий сигнал экс-супруге, что он готов к досудебному соглашению; это позволит выиграть время, необходимое для защиты активов» (т.е. их перевода в «безопасную» юрисдикцию).

В итоге за несколько месяцев до вынесения английским судом решения о разводе и компенсации бывшей жене Фархад Ахмедов экстренно переводит основную часть активов в закрытые трасты в княжестве Лихтенштейн, а оставшееся – Темуру.

Таким образом Темур получает роскошную квартиру в самом дорогом жилом комплексе Лондона Onne Hyde Park, особняк на улице Солянка в центре Москвы, а также больше 100 миллионов долларов банковскими переводами от компаний и трастов, связанных с отцом. Позже эти деньги бесследно исчезнут (сам Темур сказал, что проиграл их на бирже, неудачно инвестировав, но юристы Ахмедовой считают, что он фактически вернул их отцу разными схемами).

Темур в суде отрицал свое участие в целенаправленном выводе активов отца, однако несколько раз допустил, что был осведомлен о его намерениях и истинных целях. Кроме того, он признал «умышленное уничтожение документов», которые имели важное значение для расследования, и невыполнение приказа суда раскрыть свои электронные устройства, с которых велась переписка с отцом и юристами.

В его лондонской квартире в октябре были санкционированы обыски и изъяты более полусотни электронных носителей, включая компьютеры, айпады и флэшки, с которых он мог вести переписку с юристами.

В ходе суда также были озвучены интересные показания управляющего виллой Ахмедовых на Лазурном берегу Джойса ван Энгелена. 27 июля 2020 года Темур попросил его организовать доставку посылки через DHL с виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра в Лондон, и при этом сделать так, чтобы посылка была потеряна, а у Темура было бы подтверждение ее отправки. Речь шла о компьютере, содержание которого необходимо было раскрыть в рамках судебного процесса. Темур заплатил курьеру DHL за «потерю» пять тысяч евро.

Как ожидается, судья вынесет решение о том, можно ли считать Темура «соучастником» схем отца, позволивших спрятать миллионы от экс-супруги, не ранее января следующего года.

Впрочем, разбирательство в Лондоне – лишь один из эпизодов продолжающейся схватки между экс-супругами: суды идут также в Лихтенштейне, Франции, США, Кипре, в России и Республике Маршалловых островов. Там, как считают юристы Татьяны Ахмедовой, может быть имущество ее экс-супруга. И нас определенно ждет еще много интересных подробностей этой юридической саги.