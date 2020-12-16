"Какие-то глупости придумываете": Бабкина раскритиковала ограничения в театрах

Эстрадный исполнитель, художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина выступила с критикой московских властей за введенные ими коронавирусные ограничения в театрах. Она считает неразумным запрет на присутствие в зале более 25% от его заполняемости на фоне отсутствия существенных ограничений в работе метро.

«Мы должны работать, даже при 25% заполняемости зала. Тоже мне нашли самое грязное место. А метро? А рынки? Идите туда. Что вы какие-то глупости придумываете. Маленькая тесная связь, когда люди проходят между рядами. Да у меня тысячник зал, они не касаются друг друга», — сетует она в интервью News.ru.

Она полагает, что подобные меры негативно сказываются на приобщенности людей к культуре, поэтому вместе со своими коллегами она намерена и дальше добиваться отмены ограничений: «Мы ходим в департамент. Капаем на мозги. Призываем подумать, создать экспертизу, которая будет нас слышать». Она также недовольна, что городские власти принимают подобные решения без обсуждения с отраслью.

Отметим, что Бабкина и сама успела переболеть коронавирусом, причем перенесла его в тяжелой форме — певицу даже подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.