Волоколамский мусорный полигон закрыли досрочно

Пресс-служба Росприроднадзора сообщила о досрочном закрытии полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в подмосковном Волоколамске.

На закрытие прибыли мэр городского округа Михаил Сылка и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает «Интерфакс».

В Росприроднадзоре отметили, что предстоит продолжительная работа по рекультивации мусорного полигона. Там также не исключили, что объект войдет в федеральный проект «Чистая страна». Решающее слово в этом деле остается за Минприроды РФ.

Жители Волоколамска выступали против полигона с 2018 года. Зловонный запах влиял на здоровье горожан и снижал качество жизни. В августе в Ядрово Росприроднадзор выявил 51 нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

До конца 2020 года планируют закрыть последние 11 мусорных полигонов в Московской области.