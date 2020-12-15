В РФПИ опровергли сведения о закупке Пхеньяном российской вакцины против ковида

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что Северная Корея не закупала у РФ вакцину против коронавируса.

По словам сотрудника организации, занимающегося продвижением вакцины за рубежом, никакого взаимодействия с КНДР по вопросам поставки препарата для прививок не было, представители Северной Кореи «никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины "Спутник V" и не заключали никаких контрактов».

Напомним, ранее японское издание Asahi сообщило, что Северная Корея закупила вакцину от коронавируса у России и Китая, поскольку столкнулась с серьезными экономическими проблемами из-за закрытых в связи с карантином по COVID-19 границ.