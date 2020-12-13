Чубайс в прозе ответил на посвящённый ему рэп Собчак

Телеведущая Ксения Собчак записала рэп-композицию об экс-главе «Роснано» Анатолии Чубайсе. Предположительно, выступление носило юмористический характер, в нем шоу-вумен признается в любви Чубайсу и предлагает сменить фамилию на «Собчубайс», потому что он «человек, которого в России хейтят больше, чем [её]».

«Пусть кажется, что мы не пара, только это не так — у нас чуть что, виноваты сразу Чубайс и Собчак», — говорит она в своей песне. Она также предлагает взять её в качестве «оберега» при переходе на пост спецпредставителя президента по международным делам.

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В описании к видео Собчак, опубликованному в Instagram, говорится, что её вдохновила песня Гуфа «Ice Baby». Телеканал «Дождь», который обращает внимание на эпатажную публикацию, предполагает, что это кавер на приведенную песню.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал и сам Чубайс. Комментируя его он написал: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен...»