Честь топ-менеджера "Газстройпрома" охраняют боты?

Нашумевшая история с первым заместителем гендиректора «Газпромстроя» Иваном Сибиревым нашла неожиданное продолжение. Напомним, журналисты недавно назвали этого руководителя учредителем нескольких элитных ресторанов, владельцем роскошной недвижимости и целого парка люксовых авто. Буквально через несколько дней «Яндекс» и агрегатор «Яндекс.Новости» оказались буквально заспамленными лавиной бессвязных текстов, в которых содержалась одна и та же фраза: «о скандале с назначением Ивана Сибирева первым замом гендиректора «Газстройпрома». Как можно предположить, не рискнув публично прокомментировать факты, обнародованные в СМИ, топ-менеджер госмонополии, видимо, решил обратиться за помощью к хакерам.

Десятки сайтов, которые SEO-специалисты обычно используют для закупок так называемой ссылочной массы и называют между собой «линкопомойками», похоже, попытались «скормить» роботам поисковых систем свою версию событий. По сути, тексты, содержащие упоминание Ивана Сибирева, в целом представляют собой абракадабру. Одни из них замаскированы под новости о коронавирусе, другие – под светские хроники, но в каждом есть приведенная выше вставка.

Программисты говорят, что подобным способом лет десять назад ещё можно было вытеснить нежелательные для героя публикации из результатов выдачи поисковых систем, как минимум, с первых позиций. Для размещения статей, содержащих «вирусную» вставку, используются боты – так называемые авто-парсеры. Однако сейчас это практически не работает: боты «Яндекса» и Google стали намного умнее. Тот факт, что на страницах «Яндекс-новостей» всё же оказалось несколько странных текстов, объясняется тем, что спам-атака могла быть столь мощной, что части статей удалось проскочить через «сито».

Один из специалистов по программированию, рассказал нам, что подобные инциденты иногда случаются, но при этом информационные «террористы» обычно используют их для продвижения каких-то незаконных услуг, например, азартных игр. С попыткой поправить таким способом испорченную репутацию он лично сталкивается впервые. По словам нашего собеседника, интернет-издания, публикующие подобный спам, заносятся в черный список «Яндекса», и их сайты новостной агрегатор больше не индексирует.

Но эта история примечательна прежде всего тем, что она связана с именем Ивана Сибирева – топ-менеджера госкорпорации, чей годовой доход, если верить СМИ, составляет 665 млн рублей, а его партнером по ресторанному бизнесу является дочь Марины Ентальцевой – одной из самых влиятельных чиновниц. Неужели с такими возможностями, обладая не только деньгами, но и статусом человека, заявление которого обязательно процитирует любое деловое СМИ, – Сибирев не находит ничего лучше, как решить проблему с помощью хакеров?

Кстати, коммерческой деятельностью топ-менеджера госкорпорации уже заинтересовались в Госдуме: на днях депутат Тамара Плетнева обратилась к главе Администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обратить внимание на публикации в СМИ о предпринимательской деятельности первого заместителя гендиректора дочернего предприятия «Газпрома» Ивана Сибирева и проверить, не создается ли конфликта интересов в работе топ-менеджера в дочке «Газпрома» с занятиями его коммерческой деятельностью.

На момент написания этого материала больше половины статей с фразой-вирусом уже исчезли из выдачи поисковых систем. Впрочем, и оставшиеся работают, как считают специалисты по связям с общественностью, не на Сибирева, а против него. Есть все основания полагать, что шум в прессе после подобной раскрутки ботами лишь сильнее наберет обороты.

Андрей Ковалев