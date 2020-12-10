На красноярском месторождении "Роснефти" рабочие бастуют из-за невыплаты зарплат

Работники Тагульского месторождения в Красноярском крае объявили забастовку из-за невыплаты заработных плат, пишет «Тайга.Инфо» со ссылкой на группу во «ВКонтакте». По предварительным данным краевой прокуратуры, задолженность подрядчиков ООО «Главэнергомонтаж», ООО «МК Групп» и ООО «Газхиммонтаж» составляет уже 7,5 миллиона рублей. Средств не выплачены 115 вахтовикам.

Деньги людям на месторождении не платят с сентября: «Терпение когда-то лопается. Всё. У меня трое детей, у меня двое внуков, у меня жена одна работает. Я помогаю. Вы моих детей не кормите, вы моих внуков не кормите, вы мою супругу не содержите. У меня кредиты, ежемесячная квартплата, у меня дети в школу ходят — их надо обуть, одеть и все остальное. Я ни один, нас тут сотни», — говорит один из участников забастовки.

Как отмечает издание, работы на месторождении ведет компания «Ванкорнефть», которая является дочерней структурой госкорпорации «Роснефть», которой руководит Игорь Сечин.

Рабочие намерены продолжать забастовку как минимум до 16 декабря. Они утверждают, что с некоторыми людьми компания не расплатилась ещё за 2016 год, а в разговоре с вахтовиками по телефону там предлагают разбираться «в частном порядке».