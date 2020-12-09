Мясо говядины продолжит дорожать в новом году из-за отмены квот

С января 2022 года в России перестанет действовать квота на ввоз мяса говядины. Так, введение таможенной пошлины на этот товар составит до 27,5%. Соответствующее решение было принято в ноябре правительственной комиссией, пишет ОТР.

Глава Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина отмечает, что в РФ из зарубежья по квотам завозится 390 тысяч тонн говядины, а местное сельское хозяйство не может своими мощностями покрывать весь спрос.

С поступательным сокращением квот и последующей их отменой в России продолжится рост цен на коровье мясо, уверены в союзе мясопереработчиков.

Тарифные квоты работали еще с 2003 года, это позволяло ввозить в страну мясо до определенного порога по льготной ставке 15%. Сверх этого объема пошлина составляла 50%. Но в правительстве отмечают, что поставщики не выбирают эту квоту полностью. Механизм квотирования признан неэффективным.

«Это, в первую очередь, канал социального питания. Также были закрыты каналы общественного питания. Вот это все, естественно, сказалось на совокупном спросе. И говядины было ввезено меньше», — объясняет Лучкина.