Крымские мошенники обманули Юрия Лозу на 11 тысяч, дело завели спустя три месяца

Музыканта Юрия Лозу обманули на 11 тысяч рублей при аренде квартиры в Крыму, возбуждено дело о мошенничестве.

Как пишет «РИА Новости», артист обращался в правоохранительные органы еще в сентябре.

Сообщается, что мошенники, которые находили своих жертв в интернете с помощью объявления об аренде жилья в Керчи, уговорили Лозу перевести деньги на банковский счет, после чего перестали выходить на связь.

Дело завели накануне, 6 декабря, по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб певцу оценивается в 11 тысяч рублей.

Сам Юрий Лоза пояснил, что изначально полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги», через который музыкант перечислил средства злоумышленникам, не смог предоставить сведения по карте, уточняет ТАСС.

Дополнение. В пресс-службе компании «ЮMoney» (бывший сервис «Яндекс.Деньги») между тем сообщили, что информация не соответствует действительности. Там заверили, что после получения запроса от МВД на него был подготовлен ответ, который был передан в установленные сроки. «Отправка и получение нашего ответа подтверждаются трек-номером Почты России. Юрию мы передали имеющуюся у нас информацию в ответ на его обращение», – говорится в комментарии пресс-службы компании, поступившем в редакцию Sobesednik.ru.