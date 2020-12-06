Бывшая жена Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России

Марина Сечина, бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина, была вновь избрана президентом Федерации конного спорта России.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации, больше никто не стал выдвигать свою кандидатуру на этот пост — выборы прошли на безальтернативной основе. Она стала президентом ФКСР ещё в 2016 году, сейчас она пошла на второй срок. Также в Федерации намерены вскоре продут и выборы других чиновников.

В 2019 году Сечина также стала членом совета и комитета солидарности Международной федерации конного спорта. За время её руководства союзом, сборная России впервые с 1992 года выступило на Олимпийских играх в командном зачете.