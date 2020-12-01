Маски сброшены или "химия" беззакония

Мазепин добился очередного незаконного решения и контроля над «ТОМЕТом»

Самарский Арбитражный суд проигнорировал интересы «Тольяттиазота», приняв решение начать процедуру банкротства в тольяттинском «ТОМЕТе», для которого химзавод служит главным кредитором.

Напомним, что такой вердикт был вынесен после заявления «Уралхима», несмотря на то, что самый первый иск о банкротстве, оставленный судом без движения, был подан именно ПАО «Тольяттиазот». Тем самым ТОАЗ был фактически лишен правоспособности. Однако химический завод заявляет о незаконности таких действий и называет их рейдерской атакой «Уралхима».

Как предполагают «Новые известия», заявление «Уралхима» связано со стремлением компании не дать «Тольяттиазоту» получить свои 77,3 млрд рублей задолженности из общего долга «ТОМЕТа». При этом в самом «Уралхиме» всячески отрицают свою заинтересованность в банкротстве предприятия. Напомним, что ему в соответствии с законом полагается лишь 10,3 млрд рублей от задолженности «ТОМЕТа».

Вероятно, изначально «Уралхим» действительно стремился обойтись без процедуры банкротства, получив все имущество «ТОМЕТа» по цене на 25% ниже его оценочной стоимости в случае возбуждения исполнительного производства. С этой целью руководство АО еще в начале осени текущего года направило приставам исполнительные листы, однако последовавший за этим арест всех банковских счетов предприятия вынудил коллектив «ТОМЕТа» и его руководство обратиться к главе кабмина Михаилу Мишустину и в Минпромторг с просьбой о помощи.

Однако даже это не остановило «Уралхим», продолжавший требовать от предприятия передать ему в залог все свое имущество, а от «Тольяттиазота» – отказаться от идеи банкротства. И лишь окончательно убедившись в том, что ничего из перечисленного добровольно исполнено не будет, «Уралхим» решил сменить подход – подав самостоятельное заявление о банкротстве «ТОМЕТа» и уже претендуя на всю сумму ущерба, в том числе и на долю «Тольяттиазота».

25 ноября Арбитражный суд рассмотрел оба заявления, приняв решение в пользу «Уралхима» и удовлетворив все его требования. При этом суд оставил незамеченными заявления о конфликте интересов и невозможности представления «Уралхимом» интересов «Тольяттиазота», об отсутствии у АО статуса кредитора, а также о наличии административной и дисциплинарной ответственности у кандидата на управление «ТОМЕТом».

И, несмотря на высказанные просьбы со стороны должника и кредитора о необходимости прибегнуть к случайному выбору арбитражного управляющего и схожую с этим позицию Верховного суда, самарский арбитражный суд по странному стечению обстоятельств счел необходимым и здесь следовать интересам исключительно «Уралхима», отказавшись выслушать также мнения других 19 солидарных должников, обязанных наряду с «ТОМЕТом» возместить ущерб.

Кроме того, отказ последовал и за просьбой самого «ТОМЕТа» отложить производство по делу о банкротстве до рассмотрения его кассационной жалобы Шестым кассационным судом.

Что уже мало удивляет, но иная судьба постигла ходатайство «Уралхима», который еще до рассмотрения своего заявления о банкротстве обратился к суду с просьбой запретить «ТОМЕТу» любые действия, направленные на отчуждение его имущества. Данное ходатайство, фактически запрещающее предприятию предпринимать какие-либо действия без согласия временного управляющего, было тотчас одобрено арбитражным судом.

Подытожив, получаем ровно следующее: заявляющий о своей борьбе за стабильность и процветание «ТОМЕТа» «Уралхим» совершает совершенно обратное, банкротя предприятие. И уже почти не остается сомнений в том, что судьба «ТОМЕТа» окажется в руках пресловутого конкурсного производства, и один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области тем самым попадает под контроль мало симпатизирующего этому пункту гражданских обязанностей г-ну Мазепину.

Говорят, кому много дается, с того много и спросится. Возможно, но только не в случае с олигархом Мазепиным. Все дело во взаимной симпатии, или, как говорят, «химии». А между Мазепиным и правосудием такая «химия» давно установлена.