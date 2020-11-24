Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она не задала Турчаку вопрос о Кашине

Генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров оштрафовал Тину Канделаки за интервью с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком.

В интервью «Дождю» Шнуров рассказал, что санкции были применены в связи с тем, что ведущая не задала вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина, которое произошло десять лет назад.

Шнуров отметил, что вопрос «был записан». По каким причинам Канделаки решила его обойти, он пояснить не смог. Также генпродюсер RTVi не стал называть сумму штрафа.

Речь идет об интервью, которое вышло в конце октября этого года, после чего сотрудничать с телеканалом отказались журналисты Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко.

Напомним, нападение на Олега Кашина произошло в ноябре 2010 года. Журналиста жестоко избили возле его дома двое неизвестных, в результате ему ампутировали палец. По мнению самого Кашина, заказчиком нападения был Андрей Турчак, который на тот момент занимал пост губернатора Псковской области.