"Нет Путина – нет России!": Турчак прогнулся и оформил заявку в преемники

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в одном интервью Тине Канделаки три раза похвалил Владимира Путина.

Беседа Тины Канделаки с Андреем Турчаком, который, по мнению многих экспертов (в частности – Олега Кашина, жестоко избитого после интернет-ссоры с Турчаком в 2010 году. – Прим. Sobesednik.ru), метит на место главы Совета Федерации, пока занятого Валентиной Матвиенко, вышла на международном канале RTVI.

Sobesednik.ru выбрал три самых ярких высказывания Турчака в интервью Канделаки, и все они (совпадение, конечно) связаны с похвалой Владимиру Путину. В политических кругах давно муссируется слух о том, что Андрей Турчак входит в число возможных преемников действующего президента. Если так, то это интервью может стать лучшей заявкой на вечную преданность вождю. Зачтется уж точно.

Прогиб №1

– Мы («Единая Россия». – Прим. Sobesednik.ru) опора власти. Нет Путина — нет России! Мы та партия, для которой победа на выборах является не самоцелью, а способом обеспечить устойчивое большинство на федеральном уровне, на региональном, чтобы страна развивалась, принимался бюджет, чтобы регионы не жили по 1/12, как это было в 1990-е годы.

Прогиб №2

– Мой отец был заместителем Владимира Владимировича Путина (в 1990-е годы Анатолий Турчак был заместителем ВВП по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия». – Прим. Sobesednik.ru).

Своей карьерой и жизненным путем я обязан именно ему.

Прогиб №3

– Ни в краткосрочном, ни в среднесрочном, ни в долгосрочном плане этой задачи нет (занять место президента после Владимира Путина. – Прим. Sobesednik.ru). Ничего тяжелее хлеба президентского в нашей стране и в этом мире не придумано. Есть две категории – президент и губернатор, которые каждый день своей работы, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году находятся на передовой, отвечая за все. Президент — в масштабах всей страны, а губернатор — в масштабах своего региона. Это тяжелейший труд и послушание.

Напомним, что ранее политолог Глеб Павловский заявил, что уже весной 2021 года власть может преподнести нам "исторический сюприз" в виде отставки Владимира Путина и досрочных президентских выборов.

Что еще сказал Турчак в интервью Канделаки

Об «умном голосовании»

– Мы (в партии) называем его «унылым голосованием». На мой взгляд, оно не работает. Например, выборы в новосибирский городской совет. Чистых кандидатов, предложенных «Умным голосованием» и подержанных гражданами, вышло четыре человека, что не позволило им сформировать даже депутатскую группу внутри городского совета, так как по уставу Новосибирска нужно как минимум пять человек. Это не статистическая погрешность, а жизнь. Но это точно не риски для «Единой России» ни на прошедшей избирательной кампании, ни на кампании 2021 года.

Основным риском для «Единой России» является сама «Единая Россия»: если участники партии не будут изменяться, партия перестанет обновляться.

О протестах в Хабаровске, Фургале и Дегтярёве

– Соглашусь с тем, что Фургал олицетворяет народную, искреннюю любовь. Но где-то это и есть искусственно управляемая ситуация. Для этого нужно быть погруженным в тонкости краткосрочной политической истории Хабаровского края, начиная с поражения Шпорта, победы Фургала и, соответственно, той ситуации, которая произошла, и прихода Михаила Дегтярева. Что касается губернатора Шпорта, то он родом из Хабаровска, там же работал на предприятиях. Комсомольск-на-Амуре для него это как малая родина. Но за это время сделано там было объективно мало.

О деньгах Дмитрия Медведева

– Во время первой волны модернизации здравоохранения во все регионы спускали единое клише. Конкретный пример — норматив по скорой медицинской помощи. Одна карета скорой медицинской помощи должна была быть на 10 000 населения. Но у нас большая страна, с разными регионами. География разная, климатические зоны разные, плотность населения разная, бюджетная обеспеченность разная. Что такое 10 000 населения для мегаполиса (для Москвы и Санкт-Петербурга)?

Мы поменяли регламент не только в Псковской области, а выделили категорию регионов с особенностями и приняли другой алгоритм. В итоге нашу инициативу поддержал президент.