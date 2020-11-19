Столица прошла через "ледяной дождь"

В среду вечером на Москву обрушился ледяной дождь – осадки, выпадающие жидкими, но моментально превращающиеся в наледь и гололед. Сотрудникам городских служб пришлось всю ночь бороться с природным катаклизмом, чтобы не допустить роста аварийности автотранспорта, нарушений энергоснабжения и других тяжелых последствий.

– Дороги в хорошем состоянии, видно, что их обработали превентивно, что правильно. Я это на себе ощутила, когда шла утром на работу. Эта технология применяется и за рубежом, и в Москве в последние 10 лет: дороги стараются обработать до появления осадков, снегопада или ледяного дождя, – рассказала руководитель аппарата Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. – К дорогам вопросов у меня, как специалиста, нет. Я обошла достаточно много районов сегодня, лично осмотрела… А вот с тротуарами ситуация лоскутная – очень хорошо видно, что на обработанных участках тротуар чистый, там лежит мраморная крошка. Есть также места, где тротуар покрыт шероховатым, нескользким льдом. То есть превентивно тротуар был обработан, но, когда прошел ледяной дождь и образовалась корка, повторно его еще не обработали. Так что, если говорить про дороги – у ГБУ «Автомобильные дороги» все четко отлажено. Выехали, рассыпали, обработали. С тротуарами есть вопросы, скорее всего – относительно человеческого фактора.

По данным синоптиков, ледяной дождь принес с собой мощный циклон. Нечто подобное Москва уже переживала ровно десять лет назад – в 2010 году. Тогда стихийное бедствие вызвало серьезные последствия - линии электропередач разрывало под тяжестью быстро растущих сосулек и падавших под тяжестью налипшего льда деревьев. Без света остались более ста тысяч человек, многие из них в темноте встречали Новый год. Был обесточен аэропорт Домодедово, в других воздушных гаванях также пришлось задерживать и отменять сотни рейсов. Ущерб только для энергетиков составил 1,3 миллиарда рублей. Кроме того в Москве 60 миллионов рублей пришлось потратить на замену фонарей и еще 90 – на вывоз упавших деревьев.

Получив тревожное предупреждение от метеорологов и МЧС, московские власти пообещали, что повторения ситуации 2010 года не будет. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сказал журналистам: «То, что было в 2010 году, это давно прошедший этап». По его словам, коммунальные службы теперь полностью готовы к любым сценариям, программа действий отработана, а все регламенты будут соблюдены. В частности, на улицу в ночь на 19 ноября вышли дополнительные бригады рабочих, получившие указание очищать от наледи остановки транспорта. Улицы и дороги столицы отсыпали мелкогравийным материалом, наиболее эффективным в случае ледяного дождя и гололеда. Избежать транспортного коллапса в полной мере удалось – движение по столичным улицам не прекращалось, серьезных ДТП не зафиксировано.

Также под угрозой оказались объекты энергетического сектора, на защиту которых вышли 1500 бригад. Было приготовлено достаточное количество дизельных генераторов, которые могли обеспечить электричеством жилые дома и предприятия в случае обрыва проводов от льда.

«Одним словом, вся городская система готова к таким аномальным явлениям природы», – подчеркнул Петр Бирюков, отметив, что сложные погодные явления становятся частыми гостями в столичном регионе, тем не менее «коммунальщики достойно справляются с вызовами природы». Если этому будет и дальше уделяться такое же внимание, за город можно быть спокойными.

По итогам прошедшего природного катаклизма уже можно сказать, что проблем, подобных 2010 году, удалось избежать. Отдельные случаи обледенения проводов и редкие участки гололеда не нарушили нормального ритма городской жизни. Ни крупных ЧП, ни опасных ситуаций не отмечено, сотрудники коммунальных служб действовали грамотно и уверенно, обеспечив адекватную защиту жителям столицы и их имуществу.