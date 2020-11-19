"Спортлото" отмечает 50-летний юбилей

Легендарная советская лотерея изменилась с момента своего основания, но по-прежнему популярна у россиян

Первый тираж и первый победитель

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что «Спортлото» стало уникальным культурным феноменом и символом советской эпохи. Первый тираж лотереи прошел 20 октября 1970 года в Центральном доме журналиста в Москве. Самый счастливый билетик оказался у московского инженера-экономиста Лидии Морозовой. Её выигрыш составил пять тысяч рублей. Для рядового советского гражданина сумма была огромная – в то время столько стоил новый «Москвич».

В первом розыгрыше участвовало полтора миллиона билетов, которые купили жители столицы. Позже количество участвующих билетов доходило до 10 миллионов и играли все жители СССР. В первый раз в члены тиражной комиссии следить за игрой пригласили знаменитого футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, комментатора Николая Озерова и его коллегу Нину Еремину. В дальнейшем этого принципа - приглашения известных людей — всегда придерживались. Каждые выходные граждане большой страны утром прилипали к телевизору, по которому транслировался розыгрыш — посмотреть на знаменитостей и сверить цифры в купленных билетах: а вдруг на этот раз повезет? И много везло!

Появлению обязано Олимпиаде

Своему появлению на свет «Спортлото» обязано Олимпиаде. Идею проведения Олимпийских игр в 1980 году в Москве предложил председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов. Руководству страны она пришлась по душе: Олимпиада повышала престиж страны и позволяла заработать деньги на болельщиках со всего мира. Однако проведение Олимпийских игр требовало серьезной инфраструктуры и соответственно серьезных финансовых вложений. Вот тогда советские чиновники и решили для этого использовать азарт советских граждан и государственную спортивную лотерею. Впрочем, все было по-честному: половина выручки от продажи билетов шла на спорт, другая – на выплату выигрышей.

«Спортлото» внесло большой вклад в достижения советского спорта, до 90% бюджета Госкомспорта формировалось за счет отчислений от лотерей! Лотерея на четверть помогла профинансировать подготовку к Олимпиаде-80. Благодаря деньгам «Спортлото» появились спорткомплекс «Олимпийский», стадион в Лужниках, гребной канал и велотрек в Крылатском, бассейн «Чайка» в Москве, стадионы им. Кирова и им. Ленина в Ленинграде, а также стадионы, дворцы спорта и базы для подготовки спортсменов в Минске, Киеве, Харькове, Одессе, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Алма-Ате…

Для самих же советских граждан выигрыш в лотерее был единственным шансом стать обладателем крупной денежной суммы, а еще получить вне очереди автомобиль. Ведь покупка машины в Советском Союзе была целой историей: если не было блата, то нужно было накопить денег и отстоять очередь за своей «ласточкой», а это занимало несколько лет.

«Спортлото» в искусстве: от комедии Гайдая до «Казановы»

«Спортлото» было настолько значимым явлением в жизни советских граждан, что это нашло отражение в искусстве.

В 1982 году на экраны страны вышла комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82». Герои фильма борются за заветный билетик, за которым крупный выигрыш. Картина была нужна, чтобы советские граждане более активно участвовали в лотерее, интерес к которой немного сдулся после проведения Олимпиады.

Голос поколения Владимир Высоцкий написал песню «Канатчикова дача». В ней пациенты психиатрической больницы обращаются с письмом в редакцию телепередачи «Очевидное – невероятное» (еще один культурный советский феномен). «Если вы не отзоветесь, Мы напишем в «Спортлото»!» – грозятся они.

И в современных фильмах о советском прошлом тоже обращаются к теме «Спортлото» как яркому фону эпохи. В комедии «Казанова», которая недавно вышла на Первая канале, герой-аферист покупает билет «Спортлото», якобы выигрышный и выстраивает на этом схему обмана новой жертвы. Дама покупается на счастливый билетик, который якобы выиграл 10 тысяч рублей!

«Столото» – продолжатель традиций

После распада СССР в 90-х появились частные лотереи, много организаторов и распространителей. 28 декабря 2013 года Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и некоторые законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, с 2014 года в России запрещено проведение всех видов лотерей, кроме всероссийских государственных. Организаторы лотерей -Министерство спорта и Министерство финансов, а надзор осуществляет Федеральная налоговая служба.

Сегодня в лотереях участвует почти каждый третий житель страны. Это не как в советские годы, когда до 70% взрослого населения играли в лотерею, но тоже очень много. Зато теперь не обязательно покупать билет в специальном ларьке, это можно сделать на сайте «Столото» и там же узнать результаты розыгрыша.

Деньги, собранные от продажи лотерей, сегодня тоже идут на поддержку спорта. К сегодняшнему дню целевые отчисления на поддержку спорта составили уже более 14 миллиардов рублей, а общие отчисления в бюджеты разных уровней 27 миллиардов рублей. «Столото», входящее в холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна, является наследником традиций советского «Спортлото» и крупнейшим распространителем государственных лотерей. Сегодня играть и выигрывать можно каждый день.

Каждую неделю в России появляются более 20 лотерейных миллионеров. Ежедневно выигрывают порядка 650 тысяч билетов, а общая сумма выигрышей в государственные лотереи уже превысила 130 миллиардов рублей.

Антон Иванцов.