Саркисян Армен Меружанович, биография

Бизнесмен Армен Меружанович Саркисян развивает несколько направлений в области цифровой экономики, бескорыстно помогает различным медорганизациям и некоммерческим фондам.

Начало карьеры

Семья Саркисянов переехала в российскую столицу в начале 90-х годов. Тогда активные люди старались не работать на кого-то, а создать собственный бизнес. В начале 2000-х Армен Саркисян начал работать в бизнес-сфере. В 2012 году им был создан известный бренд «Столото». С той поры бренд стал одним из ведущих распространителей государственных лотерей. «Столото» вывел предпринимателя в число наиболее сильных игроков на лотерейном рынке РФ.

Профессиональная деятельность

Холдинг S8 Capital Армен Саркисян создал в 2015 году. Компания объединяет активы в финансовом и телекоммуникационном секторах, в электронной коммерции, цифровых СМИ и торговле. Предприятие занимается разработкой и испытанием новейших высокотехнологичных продуктов и сервисов в различных областях предпринимательской деятельности.

Согласно рейтингу РБК S8 Capital вошла в топ-500 крупнейших компаний в нашей стране.

IT-технологии в РФ в 2020 году получили масштабные льготы от государства: ставка страховых взносов будет значительно снижена - с 14% до 7,6%. Налог на прибыль уменьшится с 20% до 3%. Работать честно становится легче и выгоднее. Также ежегодно места на факультетах IT-направлений будут увеличиваться. Для молодых специалистов разработана программа грантов.

Бизнесмен Армен Саркисян выразил уверенность в успехе России на данном направлении. В ходе дискуссии в Иннополисе он высоко оценил программу правительства.

Как владелец холдинга S8 Capital о проблемах отрасли Саркисян знает по собственному опыту. Он считает, что предложенные меры поддержки позволят активно заниматься новыми разработками. Предприниматель отметил, что отечественные компании больше не уступают по стартовым возможностям американским конкурентам.

S8 Capital занимается цифровизацией бизнес-процессов предприятий из всех сфер предпринимательской деятельности, продвигает информационные технологии. Партнеры холдинга – известные консалтинговые компании, в их числе, например, Accenture. Компания работает с виднейшими технологическими предприятиями, например, с Microsoft. Армен Саркисян создал разнонаправленный и устойчивый бизнес, который не перестает развиваться.

С8 Капитал сегодня

На сегодняшний день S8 Capital включает в себя:

Технологическую компанию «Центр», которая занимается разработкой решений в области высоких технологий.

маркетплейс Price.ru, который позволяет сравнить цены более 20 млн товаров из более 4000 магазинов. На портал заходят более 6 млн человек ежемесячно.

Агрегатор Strahovka.ru – помогает гражданам сравнить различные предложения продуктов страхования от топовых отечественных компаний.

Телеком Next Mobile – это уникальный мобильный оператор, обеспечивающий агрегацию покрытия всех крупных сотовых сетей, он позволяет автоматически воспользоваться той сетью, чье покрытие оказывается наилучшим в определенной местности.

Next Car – интернет-сервис проката авто для физлиц. Он уникален тем, что позволяет оформлять и обслуживать машины полностью удаленно.

Интернет-СМИ Sport24 – один из популярнейших в РФ спортивных сайтов, находится в пятерке лучших по посещаемости.

«Столото» – виднейший оператор государственных лотерей, организаторами которых выступают Минфин и Минспорт РФ. С помощью лотерей министерства оказывают финансовую помощь российскому спорту. «Столото» находится среди десяти ведущих лотерейных компаний мира.

Этимология слова лото весьма интересна. Лото (франц. loto, от итальянского lotto), игра на особенных картах, на которых напечатаны ряды цифр. Игра заключается в том, что игроки закрывают на картах озвучиваемые одним из играющих номера, указанные на специальных фишках. В выигрыше оказывается тот, кто раньше всех целиком закроет один или несколько рядов цифр своей карты.

Благотворительность

Уже долгий период времени владелец «Столото» Армен Саркисян всячески помогает спорту в России. S8 Capital - спонсор благотворительных фондов, медорганизаций.

4 года S8 Capital был главным партнером «Игр Победителей» – спортивных состязаний для детей, вылечившихся от рака. Известная актриса и благотворительница Чулпан Хаматова как-то призналась журналистам, что поддержку от Армена Саркисяна фонд получает уже свыше 10 лет.