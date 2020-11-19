Бесплатная еда – это реальность: Юрий Левитас – о бизнесе в условиях пандемии

Не секрет, что от всевозможных ограничений, которые вводились и вводятся на территории России в связи с пандемией коронавируса, сильнее многих пострадала индустрия общественного питания. Бизнес бьет тревогу: многие из существующих кафе и ресторанов в случае возобновления режима всеобщей самоизоляции могут просто исчезнуть. В этих неопределенных условиях в конце сентября в Москве появился инновационный проект в сфере общепита «FreeCompany». Его основателем выступил известный ресторатор, гендиректор Black Star Burger Юрий Левитас. Согласно концепции его нового проекта, любой желающий может ежедневно получать бесплатные хот-доги. Впоследствии создатели намерены совершить революцию и сделать бесплатным любой фастфуд.

Sobesednik.ru поговорил Левитасом о рентабельности такого бизнеса в России, об уроках пандемии и о том, могут ли сосуществовать бок о бок благотворительность и получение прибыли.

– Перед тем как начать говорить о новом бизнесе, хочу поинтересоваться, как на вас повлияла пандемия?

– Я для себя подтвердил тезис о том, что в кризисные ситуации, все внутренние резервы организма собираются и начинают усиленно работать, вот и все. Разного рода ограничения, потеря работы обрекают людей на то, чтобы что-то делать.

– Что у вас в бизнесе взлетело, что упало? Сколько людей потеряли? Сколько приобрели?

– Даже не знаю, у кого все взлетело. Хотя, у Фейсбука, у Зума хорошие показатели, но в нашей индустрии все точно упало. Если говорить о Black Star Burger, то, мы, конечно, вышли с небольшими потерями, но в целом остались при своих. Во многом помогла доставка.

– И в такое нелегкое время вы решили открыть бесплатную хотдожную?

– Смотрите, новый бизнес затевался у меня давно, больше года. В какой-то степени коронавирус подтвердил мои намерения и расчеты.

– Как можно зарабатывать, если концепция бизнеса очень близка к благотворительности?

– Из-за коронавируса многие люди остались без работы. Года через три еще большее число профессий перестанет существовать, потому что их место займет искусственный интеллект. Следовательно, нас ждет целая армия безработных людей. Другая проблема – перенаселение. В связи с этим человечество думает о закрытии базовых потребностей. И моя глобальная мечта – это как раз таки закрыть потребность человека в еде. Особенно это касается молодого поколения. Пусть они зарабатывают деньги на что-то великое, зная при этом, что у них всегда есть возможность получить бесплатный кусок хлеба.

Что касается заработка, то вспомните, как работают Фейсбук и Блумберг, например? Они давно кормят своих сотрудников бесплатно. То есть корпорации закрывают базовую потребность человека в еде, а люди в ответ лучше работают. На данный момент мы хотим провести эксперимент. Сделаем только одну маленькую часть бесплатной. Система фримеум – это минимум фри. Чтобы получить свою порцию еды, у нас будет только одно условие – скачать приложение.

– Вы уже коммерчески ориентированный человек. Как вы можете быть благотворителем?

– Моя задача – это риск, но я постараюсь обойтись без потерь. Во «FreeCompany» мы сделаем платную кассу и бесплатную. В одной очереди будут стоять те, кто хочет взять себе простой хот-дог, но бесплатно, в другой – те, кто хочет купить себе более интересный продукт. В результате бесплатный продукт будет финансироваться теми, кто купит платный.

– То есть, можно купить хот-дог и еще один взять бесплатно?

– Вы можете и не покупать, просто взять бесплатный. Главная идея в том, что тот, кто купил, за вас платит. Это называется подвешенный продукт. Например, ты покупаешь кофе, и говоришь: «Подвесьте мне еще 1 чашку, для кого-то, у кого нет денег». Такая система есть. Ну и еще я планирую монетизировать подписчиков.

Сегодня сториз в Инстаграме у топовых блогеров стоит от 500 тысяч до миллиона рублей. Я к ним обратился, сказал, что они будут амбассадорами бренда. И благодаря скидке, которую они мне дают за размещение рекламы, люди будут получать бесплатный продукт. Кто-то, конечно, может отказаться, кто-то уже отказался. Сейчас я не буду называть их имена, но потом обязательно озвучу – у меня есть красная кровавая книжка, куда я запишу эти фамилии.

На самом деле, хочется уйти от мысли, что это подачка. Хочется уйти от мысли, что это для бомжей или пожилых людей, хотя и их тоже милости просим. Но это, скорее, для студентов, для матерей-одиночек. Ситуации бывают разные. Например, люди несколько дней не ели, или человек деньги забыл, а попросить – стыдно. В целом, это естественно создается для людей малообеспеченных. У нас сегодня бедных, сами знаете, 20-30% населения, то есть 20-30 миллионов.

– Вы осознаете, что все, что вы сейчас рассказываете, звучит, как политическая повестка?

– Никакой тут политической повестки нет. Это ждет все страны. Когда Илон Маск внедрит технологию искусственного интеллекта, армия продажников, армия так называемых белых воротничков останутся без работы. Первой будет именно Америка. Сегодня мы видим, что происходит там в связи с движением BlackLivesMatter – эти люди недовольные. А теперь представьте, что они будут еще и голодными. Нормальные правительства должны понимать, что первое, чем надо обеспечить этих людей, – это еда. Поэтому власти всех стран должны озаботиться вопросом о разработке концепции бесплатного фастфуда.

– Подобная концепция уже есть где-то в других странах?

– Концепция фримеум существует. Вот вы, например, скачиваете Нетфликс, и месяц подписки у вас бесплатный. Но в еде этого никогда не было. Это только моя мечта. При этом, наверное, есть где-то бесплатная еда, в компаниях, для своих людей, но вот так вот для всех, везде и всегда – такого еще нет.

Цель каждой точки – заработать немного. Когда их будет много, у нас будет хороший чистый заработок. К тому же франшиза, которую я планирую масштабировать, будет бесплатной. Может получиться своеобразный семейный бизнес. Семья, лишившаяся работы, но имеющая сбережения в миллион рублей, может открыть две точки питания и зарабатывать от ста до двухсот тысяч в месяц.