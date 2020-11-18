СК без мониторинга оппозиции и арестованные самолет РФ. Новости к утру 18 ноября

Следственный комитет РФ решил отказаться от услуги по мониторингу СМИ и социальных сетей оппозиции на предмет информации о деятельности ведомства и конкретно Александра Бастрыкина. Ранее журналисты обнаружили такую статью расходов на сайте госзакупок. При этом в СКР мотивировали в итоге свой отказ от мониторинга «оптимизацией и сокращением расходов бюджетных средств», передает Znak.com.

Отмечается, что кроме Алексея Навального, Любови Соболь, Петра Верзилова и других оппозиционеров в списке для мониторинга затесалась даже такая лояльная к властям персона как омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова.

В Украине арестованы 44 российских пассажирских самолета из-за участия в перелетах на территорию Крыма. СБУ обвиняет перевозчика в уголовном преступлении — нарушении иностранными авиакомпаниями правил международных перелетов и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Израильская армия нанесла удар по Сирии, выступив тем самым против размещения на линии «Альфа» как иранских сил, так и сирийских военных с целью поражения израильских военных мощностей.

В результате атаки погибло три человека и один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на иранские государственные СМИ. При отражении атаки были поражены несколько израильских ракет.

ВОЗ в очередной раз сообщает о рекордном приросте заболеваемости коронавирусом в мире. Вторая волна на минувшей неделе привела к инфицированию еще 4 миллионов человек, пишет ТАСС. Скончались при этом на неделе с 8 по 15 ноября 59 699 человек.