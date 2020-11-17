В РФ за год число ядовитых выбросов в атмосферы выросло втрое

В текущем году Россия установила антирекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В частности в 2020 году количество ядовитых выбросов в воздух увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Около четверти из них связывают с обеспечением зимнего отопления.

При этом отмечается, что период карантинных ограничений было обнаружено только два случая загрязнения, но эти показатели резко увеличились в сентябре.

В общей сложности за 2020 год произошел 171 случай выбросов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Из них 112 случаев приходится на Самарскую область.