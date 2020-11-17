Ефремов может пригласить зрителей: адвокат о первом тюремном спектакле актера

Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, был этапирован в колонию Белгородской области. Ранее в ней отбывали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Корреспондент Sobesednik.ru связался с адвокатом Павла – Игорем Бушмановым, чтобы узнать об условиях в ИК-4 «Алексеевка».

– Эта колония считается образцово-показательной для региона. Никаких вопросов или нареканий по условиям содержания у моего подзащитного не возникло. Там есть возможности для занятия спортом. Для развития театральных способностей в таких местах, как правило, тоже все есть – существует самодеятельность, клубы, приспособленные для репетиций помещения, залы.

По словам адвоката, Ефремова отправили в ИК-4 из-за его статуса и резонанса, который вызвало дело.

– До этого публичные люди – футболисты, уже отбывали там наказание, администрация имеет соответствующий опыт, понимает, как работать со СМИ, поэтому альтернативы этому месту, видимо, не нашлось, – рассуждает адвокат. – В этом году там уже проводили футбольные матчи со зрителями. Всё прошло хорошо.

Если сделают спектакль с участием заключенных, думаю, на премьеру тоже будут допущены представители СМИ, и все условия для освещения будут обеспечены.

Для любого руководителя системы ФСИН лишнее внимание СМИ – это всегда головная боль и проблемы. Никто не хочет на себя взваливать такую ответственность. Это всегда означает пристальное внимание и к условиям содержания, и к другим вопросам. Поэтому очень важно, что у колонии есть опыт организации публичных мероприятий.

Игорь Бушманов напомнил, что в колонии вокруг Ефремова не могут находиться опасные преступники или рецидивисты.

– Впервые привлеченные к уголовной ответственности осужденные не могут находиться в одном месте с лицами неоднократно судимыми. Там только так называемые первоходы, либо лица, привлеченные за преступления, совершенные по неосторожности.