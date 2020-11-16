Главный инфекционист США: Жизнь вернется к норме не раньше 2-3 квартала 2021 года

Если вакцина от Pfizer и другие вакцины действительно окажутся столь эффективны, как заявляется, а власти смогут убедить граждан Америки ею прививаться, все равно возвращения к привычному образу жизни раньше апреля-июля следующего года не произойдет, заявил главный специалист по инфекционным заболеваниям США, доктор Энтони Фаучи.

«Итак, если мы получим подавляющее большинство людей, привившихся вакциной, и у нас будет, с одной стороны, эффективная вакцина, с другой стороны, высокая степень усвоения вакцины, тогда мы могли бы начать возвращать все к относительному нормальному состоянию. В этом случае мы попадаем во второй и третий кварталы [2021] года, когда люди могут начать думать о том, чтобы делать то, что было слишком опасно всего несколько месяцев назад», — приводит его слова телеканал CNN.

Он также заверил, что до тех пор нельзя отказываться от тех ограничений, которые существуют сейчас и что даже если вакцина появится, нужно будет провести большую работу с гражданами, чтобы они согласились её использовать: «Мы должны убедить людей вакцинироваться», — пояснил он.

Эксперт отметил, что эпидемия коронавируса не закончится только полому, что люди «просто этого захотели».