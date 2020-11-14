Хуснуллин заявил об угрожающих масштабах нехватки рабочих на стройках

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти «точечно» разрешают завоз в страну мигрантов из-за резкой нехватки трудовых ресурсов на стройках, которые из-за коронавируса не прекращаются.

«В период, когда количество заболевших пока не стабилизировалось, мы не можем рисковать — многие обращаются с просьбами открыть границу для мигрантов. Но мы ищем пути, возможности [сделать это] хотя бы точечно», — приводит его слова ТАСС.

По уже действующим практикам, компании сами оплачивают все необходимые противоэпидемиологические процедуры для завоза вахтовиков на предприятия. Они вынуждены делать это из-за резкого дефицита рабочей силы, который приобретает угрожающие масштабы. «Стройки мы раскручиваем, строек, несмотря на коронавирус, становится больше, а людей стало не хватать. Мы это остро чувствуем», — поясняет Хуснуллин.