В 78 регионах РФ снизилась рождаемость, а в 62 субъектах увеличилась смертность

Счетная палата представила доклад о демографической обстановке в России в период первого полугода 2020 года. Так, за этот период почти на треть выросла естественная убыль населения. За шесть месяцев численность россиян снизилась на 316,3 тысяч человек.

За полгода в РФ родились 811,7 тысяч человек, а умерло 1,1 миллиона. Всего в 62 субъектах заметно выросло число умерших, а в 78 субъектах снизилось количество родившихся детей, пишет «Новая газета».

В октябре правительство вдвое ухудшило прогноз по убыли населения в России. В Счетной палате связывают это с карантинными мерами.