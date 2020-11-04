РЖД начнет уведомлять, если кто-то отказался от нужного билета

Монополия «Российские железные дороги» (РЖД) вводит новую функцию по уведомлению клиентов о наличии билетов. Как пояснили в пресс-службе компании, гражданам будут дополнительно сообщать, если нужные места закончатся, а затем кто-то откажется от своих билетов.

Возле графы «нет мест» в мобильном приложении появится дополнительная иконка с надписью «отслеживать билеты», передают РИА Новости. Нажав на неё человек попадает лист ожидания и получает нужные уведомления в случае появления места.

Подобные бесплатные уведомления можно будет заранее отсеять, как при обычно покупке по типу места (плацкарт, купе и прочее), а также с помощью определения диапазона цены.

Приложение будет сообщать о появившихся местах с помощью push-уведосмлений, а если на один билет подписаны несколько человек, то достанется он тому, кто первый оформит заявку на него.