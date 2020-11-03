От вузов требуют привить от гриппа 75% студентов. Добровольно, но есть разночтения

Студенты Московского авиационного института (МАИ) жалуются на давление и угрозы со стороны руководства вуза в случае отказа проходить вакцинацию от гриппа. Им угрожают потерей стипендий и места в общежитии, передают «Открытые медиа». Подобные сообщения приходят и из МГТУ им. Баумана. Это вызвано распоряжениями столичного Роспотребнадзора обеспечить 75-процентную вакцинацию, но как это сделать, не говорится, хотя обращается внимание на добровольный порядок.

Как пишет издание, 31 октября замглавы по учебной работе восьмого факультета МАИ Наталья Кучева во время онлайн-собрания обещала простить долги тем, кто принесет справки о вакцинации. Ранее, со слов одного из студентов, в вузе угрожали учащимся сокращением сроков ликвидации академических задолженностей и выселением из общежитий за отказ предоставить справку о вакцинации.

«ОМ» приводят скриншот предписания на имя ректора обеспечить 75-процентную вакцинацию от гриппа среди студентов до 5 ноября. Документ подписала заместитель главного санврача Москвы Елена Игнатова.

Об угрозах за отказ привиться анонимно сообщали и в пабликах МГТУ им. Баумана, однако в руководстве вуза заверили, что это домыслы и что никаких санкций за отказ от вакцинации не последует.

В столичном департаменте здравоохранения требовали такого же показателя в 75% и от других вузов. О подобной рекомендации, по сведениям Sobesednik.ru, сообщал один из негосударственных вузов в Москве. В письме от руководства заведения указывается, что вакцинация носит добровольный характер для студентов.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 06.08.2020 NПр-1246 в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. с учетом риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрен охват профилактическими прививками против гриппа населения из групп риска, определенных Национальным календарем профилактических прививок, в том числе работников образования и студентов высших учебных заведений, в объеме не менее 75%», — говорится в письме, направленном учащимся вуза.

При этом Минобрнауки (курирует работу высших учебных заведений) ранее указывало на недопустимость принудительной вакцинации студентов и преподавателей. При этом Игнатова в письме ректору МАИ пишет, что за невыполнение нормы вузам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на три месяца. Каким образом вузы должны обеспечить, чтобы три из четырех студентов привились от гриппа, если это требование не является обязательным, не ясно.