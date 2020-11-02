"Cмещены шейные позвонки, мне нужно МРТ": автозак с Шестуном попал в серьезное ДТП

Сегодня стало известно, что после заседания в Подольском городском суде 30 октября примерно в 19.30 автозак «ГАЗель», везший экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна в СИЗО «Матросская тишина», попал в ДТП на Варшавском шоссе (за 3 км до поворота на Третье транспортное кольцо). От удара его вынесло на трамвайные пути, у подсудимого травмы, но скорая не приехала.

«Машину отбросило на рельсы, – рассказал Александр Шестун. – Удар был такой силы, что у нашего автозака отлетело переднее колесо и в борту была большая пробоина. Я сильно ударился головой о решетку и повредил немного правый тазобедренный сустав. Ночью меня рвало, а врача-невропатолога в больнице в выходные нет, чтобы определить сотрясение мозга. Я не могу повернуть или отклонить голову – сразу больно. Видимо, защемило нерв или смещены шейные позвонки, мне нужно МРТ. Двое сотрудников полиции, сидевшие внутри рядом со мной, посбивали все, что было прикреплено на стенах. Какие-то кронштейны (вроде для огнетушителя) или другое оборудование. Хорошо, что именно в этот момент под колени я подложил полотенце. Иначе оба колена были бы сломаны, потому что помещение маленькое, и колени упираются в железную решетку очень сильно. Не знаю, какие повреждения получили еще двое конвойных, сидящих впереди (водитель и старший). Прождал в подбитом автозаке около 2 часов. Приехало очень много разной полиции и пересадили меня в другой автозак по коридору из полицейских. Многие с автоматами. Думаю, боялись, что аварию устроили мои сподвижники, чтобы отбить у конвоя. Обычно мой автозак сопровождает легковая машина с вооруженной полицией, но именно в этот день сопровождения не было. Конвойная группа из четырех человек сопровождает в суд меня всю неделю и всегда мы приезжали в СИЗО после десяти-одиннадцати вечера», – сообщил сегодня в суде бывший глава района.

Александр Шестун также рассказал, что после ДТП конвойные не вызвали ему скорую помощь. Лишь в СИЗО ему предложили осмотреться у дежурного... офтальмолога. «Смысла к офтальмологу идти после ДТП нет, поэтому я и сказал, что утром на обходе скажу о самочувствии, – добавил Шестун. – Я говорил в СИЗО, что мне нужна помощь, но не офтальмолог. Если бы на месте аварии мне предложили скорую, я бы согласился на осмотр». По этой причине он ходатайствовал в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга и пожаловался суду на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, головную затылочную боль. Он также сообщил, что в СИЗО написал заявление с просьбой о проведении исследования на аппарате МРТ.

Конвой подтвердил информацию о ДТП. На сегодняшнем заседании в Подольске судья запросила рапорт о произошедшей аварии.

Еще Шестун заявил, что автозаки находятся в ужасном состоянии. «Много раз лопало колесо, и мы стояли на шиномонтаже. Но по закону строжайше запрещены любые остановки. Я много ездил по московским судам, и автозаки никогда не останавливались в неположенных местах», – сказал экс-глава Серпуховского района.

Стоит напомнить, что на минувшей неделе слушания в Подольском суде велись в ежедневном режиме. И сам Шестун, и его адвокаты неоднократно ходатайствовали о более щадящем режиме, чтобы было время на подготовку стратегии защиты и на отдых. Но, похоже, такой график не выдерживает и конвой, ведь работа с раннего утра и до позднего вечера не может не притуплять внимание и бдительность на дороге. Если у самого Шестуна на отдых между ежедневными заседаниями суда остается 5 часов, то у конвойных и водителя автозака (а они обычно одни и те же) еще меньше.

На сегодня суд слушания отменил, но перенес их на 3 ноября.