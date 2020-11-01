В Германии с начала года против исламистов возбудили 320 дел о терроризме

«Германия все еще находится под прицелом радикальных исламистов», — предостерегает немцев Генпрокурор ФРГ Питер Франк от недооценки террористических угроз.

По его оценке только со стороны исламских радикалов сейчас есть порядка 620 угроз. При этом с начала года Генеральная прокуратура возбудила 320 различных дел о терроризме. Среди них есть и акты направленные против Франции, а также планируемые гражданами Германии. Однако он отмечает, что в прошлом году дел было меньше, но об их качестве это не говорит ничего.

«Угроза, исходящая от терроризма, мотивированного исламистами, есть и будет оставаться большой. Я предостерегаю от веры в то, что исламистский терроризм идет на убыль только потому, что в этом году в Германии не было никаких сложных атак», — приводит его слова издание Welt am Sonntag.