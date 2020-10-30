В Zoom мошенники, а адвокат обидчика Голунова лишен статуса. Новости к утру 30 октября

Адвокатского статуса лишен защитник полицейского Ивана Ляховца, который фигурирует в деле журналиста Ивана Голунова о подброшенных наркотиках. Речь идет об адвокате Алексее Коврижкине. Эту информацию подтвердил он сам и Адвокатская палата, передает «РИА Новости».

Коврижкина лишили статуса и запретили допуск на квалификационный экзамен на два года. Напомним, что ранее следствие утвердило, что Ивану Голунову подбросили наркотики по «карьерным» мотивам, для увеличения раскрываемости. Якобы у дела не было заказчика.

Сервис видеосвязи Zoom предупреждает о злоумышленниках, которые обманным путем получают доступ у аккаунтам пользователей и их платежным данным. Отмечается, что это схема мошенничества — русскоязычная.

Доступ к данным киберпреступники получают при рассылке на электронную почту. Причем письмо приходит с официальной почты сервиса, но ссылки ведут на фальшивый сайт Zoom. В тексте говорится о выплатах в связи с COVID-19. На новую форму мошенничества обратили внимание в IT-компании «Крок», пишет «Коммерсантъ».

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что резервные госпитали для коронавирусных пациентов имеют преимущество перед палатным размещением в обычных стационарах. У докторов есть широкий визуальный обзор, чтобы динамично наблюдать за пациентами, пересказывает слова Раковой «Интерфакс».

Также вице-мэр отметила, что с точки зрения оборудования этот госпиталь ничем не отличается от обычного, а также в нем удобно распределены зоны, шлюзы, комнаты для переодевания и комната отдыха.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России в ближайшую неделю будет наблюдаться аномально для этого времени года теплая погода, пишет ТАСС.

В частности на 8-10 градусов выше нормы ожидаемый прогноз в Красноярском крае и Западной Сибири. На остальной территории градусник покажет температуру на 2-6 градусов выше нормы. В Москве во вторник и среду ожидается от +7 до +13. На остальной неделе дневная температура не опустится ниже +5.

Также москвичей предупредили, что снега они дождутся только в конце ноября.