Умерла главная женщина жизни Федора Бондарчука

На 94-м году жизни скончалась вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева. Об этом написала в своем Инстаграмме невестка покойной Паулина Андреева, поделившись трогательным архивным снимком.

Мистика заключается также в том, Ирина Скобцева и ее супруг Сергей Бондарчук умерли в одну и ту же дату, 20 октября.

Напомним, что Ирина Константиновна Скобцева является народной артисткой РСФСР.

За свою карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, среди которых ленты «Обыкновенный человек», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов», «Тихий Дон» и другие. Актриса состояла в браке с режиссером Сергеем Бондарчуком, от которого имела сына Федора и дочь Елену.