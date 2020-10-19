По делу Голунова утверждено обвинение. Заявляется, что у него не было заказчиков

В отношении пяти фигурантов дела журналиста Ивана Голунова утверждено обвинительное заключение, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на адвоката Сергей Бадамшина.

Согласно версии следствия, у преступления не было заказчиков, оно было совершено по карьерным мотивам и для повышения показателей. Уточняется, что из пяти фигурантов признали вину только двое.

Напомним, дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова было сфальсифицировано в июне 2019 году. Полицейские подбросили ему наркотики.

Благодаря общественной реакции журналиста удалось освободить, а в отношении полицейских начато уголовное разбирательство.