МВД отказывается объединяться с ФСИН и судебными приставами

Минфин для экономии бюджета предложил объединить ФСИН, МВД, фельдъегерскую службу и субедных приставов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источники издания сообщают, что Министерство внутренних дел уже готовит отрицательный отзыв на предлагаемую реформу.

Также в идее Минфина заложено сокращение численности сотрудников ведомства на 10%, увеличение их срока выслуги, что переведет их в статус гражданских служащих.

Вместе с тем полномочия по контролю переселения соотечественников из-за рубежа, регулированию трудовой миграции и координации движений легальных наркотических средств передать Минтруду и Минздраву.

В МВД уверены, что предлагаемые меры сделают сращенную систему коррупциогенной, а также из силового блока начнется массовый отток кадров. Отмечается, что за десятилетие и так уменьшилось число граждан, готовых к службе в силовых ведомствах.

Инсайдеры «Коммерсанта» уверены, что при повышении пенсионного возраста среди силовиков и лишение ряда льгот приведут к потере порядка 150-200 тысяч сотрудников.