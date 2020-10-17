Студенты в Москве пожаловались на принуждение к безвозмездной работе в школах

Студенты Московского городского педагогического университета пожаловались, что их намерены вывести на незапланированную практику в школы. Предполагается, что они должны заменить педагогов в возрасте старше 65 лет и учителей с хроническими заболеваниями, пишут «Такие дела».

«Нас поставили перед фактом, что на практику идут все из-за указа мэра о замене учителей 65+ студентами с функциями тьюторов. Таким новомодным словом решили обозвать, по сути, сиделку или технического заведующего, коими мы вынуждены стать в школах», — говорит одна из студенток, пожелавших остаться анонимной. Когда в вузе прозвучал вопрос об оплате такой работы, над студентами посмеялись.

Предполагается, что студенты будут вести занятия под дистанционным наблюдением педагога. При этом студенты жалуются, что их распределили не по своим округам и фактически процесс не предполагает реальной практики по всем ее стандартам.

«Студентов заставляют работать в школах не в своих округах, забесплатно, восемь часов в день, полтора месяца, не давая при этом возможности получить практического развития педагогических навыков», — жалуются в МГПУ.

При этом отмечается, что тем из студентов, кто учится на платной основе не возмещается оплата. Фактически они платят за такой формат учебного процесса.