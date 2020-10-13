Исинбаева нашла оправдание нелепой речи на совещании с Путиным

В последние дни социальные сети активно обсуждают видео, на котором известная российская легкоатлетка и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева довольно нелепо формулирует свои мысли во время совещания с участием российского президента Владимира Путина. Этот курьезный инцидент заставил улыбнуться не только главу государства, но и многих россиян. Нашлись и те, кто раскритиковал спортсменку за непрофессионализм в новом статусе.

Стоит напомнить, что 38-летняя Исинбаева приняла участие в заседании членов Совета по вопросам развития спорта и физкультуры. Чиновники в рамках этого мероприятия обсуждали развитие указанного направления на ближайшие 10 лет, в этот момент прославленная прыгунья с шестом решила высказать свое мнение и высказаться о важности цифровизации студенческого спорта, попутно запросив у президента 15 миллионов рублей на указанные цели. Вот только в момент своего выступления перед Путиным Исинбаева неожиданно запнулась. В результате выступление спортсменки получилось весьма нелепым и в чем-то даже смешным.

Позднее Елена Гаджиевна появилась в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», где попыталась объяснить, чем было вызвано столь странное ее поведение. По утверждению спортсменки, она просто переволновалась, поскольку говорила на тему, которую считает для себя крайне важной. «Я не могла молчать, поскольку я люблю спорт и всей душой болею за него. Вся моя жизнь – это спорт, а вся та работа, которой я занимаюсь на данный момент, она бесплатная», – отметила Исинбаева.

Кроме того, спортсменка добавила, что в качестве главы ассоциации студенческих спортклубов, она даже не знала, кому именно следует адресовать свои слова, ведь они касались едва ли не всех, кто присутствовал на совещании. «Я в этот момент просто не могла сообразить, кому конкретно это рассказывать, ведь это наша общая задача, в результате я растерялась. Когда выступаешь в присутствии президента, мысли реально путаются, но основную суть я все-таки высказала», – добавила она