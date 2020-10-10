Ныряем во вторую волну: какие ограничения ввели в разные регионах России

Пропуски, удаленка, запрет праздников – местные власти по-разному решают проблему с ростом заболеваемости ковидом.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в российских регионах вновь вводятся различные ограничения. Благо, вновь объявить полный локдаун пока никто не отважился.

Нижний Новгород

Губернатор Глеб Никитин объявил о возврате ряда ограничений:

– Возобновляется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных и больных хроническими заболеваниями. Если вы или ваши близкие относитесь к этим группам, больничный лист можно получить с 12 октября;

– Работодателей просят перевести всех офисных сотрудников на удалёнку. Определенных нормативов нет;

– Предприятия просят проработать разное время начала рабочего дня, чтобы работники приходили и ехали на работу в транспорте в разное время.

Кроме того, губернатор пригрозил закрывать кафе, парикмахерские и прочие заведения, в которых будут нарушаться санитарные нормы.

Казань

В Татарстане пока не вводятся дополнительные меры безопасности.

– На сегодняшний день вопрос о введении пропусков не обсуждается, – заявила на брифинге руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. – Вы видите, как развивается эпидемиологическая ситуация не только в Татарстане, не только в России, но и во всем мире. Если вы смотрите внимательно за новостями о том, как развивается ситуация в Европе – буквальное свежие новости сегодня мониторили – в Брюсселе, в Италии, во многих странах возвращаются к достаточно жестким мерам.

Тем не менее, чиновница напомнила о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Хабаровск

Краевой штаб по коронавирусу 6 октября выработал новые рекомендации. Согласно решению штаба, работающие люди старше 65 лет переводятся на удаленку, кроме тех, без кого работа встанет – калька с собянинского указа.

С 9 октября все массовые мероприятия в Хабаровском крае должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Это требование распространяется и на культурные и досуговые центры, театры, спортивные сооружения. Про митинги и протестные шествия штаб не уточняет. Сохраняется масочный режим в магазинах, общественном транспорте и прочих местах массового скопления людей.

Челябинск

В Челябинской области отменены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Ранее министерство спорта региона отменило спортивные соревнования, которые проходят в помещениях.

Новосибирск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников увидел опасность распространения коронавируса через работающих по совместительству и предложил прикрыть эту практику. Однако ограничения, если и будут введены, то коснутся только людей творческих профессий, спортсменов и учителей.

Своими соображениями Травников поделился с соответствующими министерствами. Остальные совместители пока могут выдохнуть. Только лучше в масочке – в регионе ужесточаются меры контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер безопасности.

Краснодар

По мнению губернатора Краснодарского Края Вениамина Кондратьева, эпидемиологическая обстановка в регионе стабильна, что позволяет не вводить никаких новых ограничений. Кондратьев просто призывает граждан соблюдать меры безопасности и не отказываться от прививок от гриппа.