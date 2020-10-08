Комбинаты – детям: в Москве начали раздавать школьные продуктовые наборы

Родителям московских школьников выдают продуктовые наборы как компенсацию питания на период увеличенных каникул.

В школах на юго-западе Москвы стартовала выдача коробок с продуктами для многодетных и малообеспеченных семей. В Северо-Восточном и Центральном округах аналогичную раздачу планируют произвести до конца недели. Данная поддержка организована столичными властями, чтобы на время увеличенных каникул компенсировать учащимся горячее питание.

В учреждениях образования российской столицы бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся младших классов, а также детям из семей льготных категорий. Однако ввиду сложной эпидемиологической ситуации мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель, на данный период семьям будут выдавать специальные продуктовые наборы. Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, такая форма поддержки должна присутствовать обязательно. «Потому что закон есть. И если ученик на дистанционном обучении, значит, ему нужно дать это каким-то образом. Деньги выделены на это огромные», – разъяснил Онищенко.

В том числе речь идет об изменениях в законодательстве, согласно которым всем учащимся страны с 1 по 4 класс положено бесплатное школьное питание. На период дистанционного обучения дети не могут его получать, однако изменение формата уроков не отменяет обязанность учреждений кормить школьников, считают эксперты. «Москва с весны реализует такую поддержку, как выдача продуктовых наборов льготным категориям школьников. Это те дети, которые в школе до этого бесплатно питались. Сейчас это точно такая же поддержка, чтобы поддержать семьи», – прокомментировала депутат Валентина Бондаренко.

Чтобы получить материальную помощь, родителям необходимо подтвердить право ребенка на питание за счет бюджета города Москвы. По сведениям горожан, полученные наборы содержат такие базовые продукты, как свежее и сгущенное молоко, макароны, крупы, муку, консервы, чай, сок, какао, печенье и шоколад.

Мера поддержки осуществляется при содействии столичных операторов питания, которые в учебное время обеспечивают школьников качественным сбалансированным горячим рационом. Напомним, что московская система организации школьного питания не только считается лучшей в стране, но и признана международными специалистами примером для внедрения в других странах. Качество услуг комбинатов достигается путем многоуровневого экспертного контроля на каждом этапе производства: от поступления сырья до выпуска готовой продукции.

На данный момент в связи с пандемией на предприятиях и непосредственно в учреждениях дополнительно усилены санитарные меры. По окончании профилактических мероприятий учащиеся продолжат получать комплексное полезное питание в школьных столовых.